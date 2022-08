Simeone al Napoli: ufficiale l'arrivo in azzurro del 'Cholito'

I partenopei annunciano l'ingaggio del centravanti argentino che nell'ultima stagione ha segnato 17 goal con il Verona.

Il Napoli regala un rinforzo in attacco a Luciano Spalletti: il club partenopeo ha depositato in Lega il contratto di Giovanni Simeone.

L'attaccante argentino arriva dal Verona in prestito con diritto di riscatto in favore degli azzurri che completano così il pacchetto offensivo inserendo un altro tassello che, dal punto di vista delle gerarchie, partirà dietro a Victor Osimhen.

"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a SS Napoli - con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Simeone".

Il figlio dell'allenatore dell'Atletico Madrid si prepara dunque a vestire la quarta maglia differente sul palcoscenico della Serie A, dove milita dall'estate del 2016.

Il 'Cholito' infatti ha giocato con una stagione con il Genoa, segnando 12 goal, prima di passare alla Fiorentina con cui ha firmato 22 reti in due stagioni.

Poi il biennio successivo al Cagliari, prima del trasferimento in quel di Verona dove, l'anno scorso, ha vissuto la sua miglior annata in massima serie chiudendo con un bottino di 17 goal in 35 apparizioni.