Ranking FIFA Nazionali: la classifica aggiornata

Una classifica costantemente aggiornata con tutte le Nazionali del mondo. Essenziale per definire le teste di serie nei vari sorteggi, così come le fasce per ogni Mondiale, Europeo, Copa America e via dicendo. Il Ranking FIFA è ormai diventato fondamentale per ogni rappresentativa, anno dopo anno.

Il Ranking FIFA prevede che ogni gara e competizione abbia un punteggio, da utilizzare a seconda di una sconfitta, un pareggio, una vittoria. Un sistema che porta le Nazionali mondiali ad avere un miglior piazzamento in vista dei sorteggi ed affrontare così compagini non del proprio livello, ma decisamente meno importanti (almeno sulla carta).

Il mancato accesso ai Mondiali o agli Europei da parte di una nazionale, non porta per forza di cose ad una discesa verticale in classifica, consideranto che il posizionamento ottenuto può essere scalzato solamente nel lungo periodo. Al massimo, vedi il caso dell'Italia dopo il successo di Euro 2021 e l'eliminazione nei playoff Mondiali, viene persa solamente qualche posizione.

La classifica viene aggiornata ogni mese dalla FIFA, sebbene i calcoli siano accessibili a tutti e dunque ufficiosamente una posizione può cambiare prima della nuova rilevazione dell'organismo internazionale. La posizione dell'Italia ad aprile? Sesta in classifica, come a marzo.

L'articolo prosegue qui sotto

FIFA RANKING, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

*al 6/4/22