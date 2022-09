Rangers-Napoli dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli sfida i Glasgow Rangers nella seconda giornata del Girone A di Champions League: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

RANGERS-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Rangers-Napoli

• Data: martedì 13 settembre 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: Canale 5, Sky Sport Uno (201 satellite) e Sky Sport (canale 252)

• Streaming: SkyGo, NOW, Sportmediaset.it

Inaugurato dal roboante 4-1 rifilato al Liverpool, il cammino stagionale del Napoli in Champions League prosegue col match contro i Glasgow Rangers allenati da Giovanni Van Bronckhorst: la sfida tra gli azzurri e gli scozzesi, è valida per la seconda giornata della fase a gironi.

Nel primo turno del Gruppo A, detto della vittoria super ottenuta dalla squadra di Luciano Spalletti contro i Reds al 'Maradona', si è registrato anche il pesante passo falso dei Rangers in casa dell'Ajax: gli olandesi, mercoledì scorso, si sono imposti con un netto 4-0.

Questa la classifica attuale del Girone A di Champions: Ajax 3, Napoli 3, Liverpool 0, Rangers 0.

Tutto su Rangers-Napoli: dalle formazioni della partita, a dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

ORARIO RANGERS-NAPOLI

La partita di Champions League tra i Rangers ed il Napoli si gioca martedì 13 settembre 2022 all'Ibrox Stadium di Glasgow, in Scozia: calcio d'inizio previsto alle ore 21:00.

DOVE VEDERE RANGERS-NAPOLI IN TV

Rangers-Napoli sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset su Canale 5 (in chiaro), nonchè su su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252).

RANGERS-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Per gli abbonati Sky Rangers-Napoli di Champions sarà visibile anche in streaming con SkyGo, scaricando l'app su PC, smartphone o tablet.

Atre opzioni per vedere Rangers-Napoli in streaming prevedono l'utilizzo di NOW (il servizio live e on demand di Sky), acquistando il pass 'Sport' e selezionando la finestra dell'evento; di collegarsi al sito Sportmediaset.it, oppure scaricare l'app Mediaset Infinity sempre su telefoni cellulari e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca Mediaset di Rangers-Napoli affidata a Massimo Callegari, con commento tecnico di Massimo Paganin; Sky, invece, non ha ancora reso noti i nomi dei telecronisti.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL, attraverso la nostra diretta testuale, potrete seguire live Rangers-Napoli: prepartita, formazioni ufficiali e racconto delle azioni salienti.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS-NAPOLI

Van Bronckhorst sempre privo dell'infortunato Lawrence: attacco affidato a Colak, col trio Wright-Tillman-Kent piazzato sulla trequarti. In mediana Kamara e Lundstram, infine linea difensiva a protezione di McLaughlin formata da Tavernier, Goldson, Sands e Barisic.

Nel Napoli, rispetto alla partita con lo Spezia, tornano dal primo minuto Kim, Lobotka e Zielinski, mentre in attacco prenotano una maglia Lozano e Simeone.

RANGERS (4-2-3-1): McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Kamara, Lundstram; Wright, Tillman, Kent; Colak. All. Van Bronckhorst.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.