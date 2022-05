Rafael Leao ‘vede’ solo Milan: “Ho due anni di contratto e mi sento a casa”

L’attaccante del Milan, Rafael Leao, parla dal ritiro del Portogallo: “I primi due anni in Italia non sono andati come volevo, l’ultimo sì”.

Quella che si è appena conclusa, è stata per Rafael Leao la stagione della definitiva consacrazione. Il talento portoghese infatti è stato uno dei trascinatori del Milan capace di laurearsi campione d’Italia, nonché uno dei migliori giocatori in assoluto della Serie A 2021-2022. Il suoi ripetuti exploit l’hanno fiondato sotto le luci dei riflettori ma lui, parlando dal ritiro del Portogallo, ha spiegato come fondamentalmente nulla sia cambiato. Scelti da Goal Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Liverpool-Real Madrid dove vederla: Canale 5, Sky o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Playoff e playout Serie C 2021/2022: tabellone, regolamento e date delle partite

Quando si gioca Italia-Argentina: data, orario e dove vederla in tv e streaming “Sono molto felice, ma resto sempre con i piedi per terra. Sono orgoglioso di poter lavorare con giocatori che hanno grande esperienza e che hanno già vinto dei trofei”. Il nome di Leao ultimamente è stato accostato a quello di diversi top club europei. “Hanno detto che sono intoccabile? Ne sono felice. Ho altri due anni di contratto, sto facendo bene e al Milan mi sento a casa. Adesso però sono totalmente concentrato sulla Nazionale”. L'articolo prosegue qui sotto L’attaccante lusitano sembra avere tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori giocatori del pianeta. “Ho lasciato lo Sporting quando ero molto giovane per andare al Lille, squadra con la quale ho giocato un campionato molto duro che mi ha consentito di crescere come giocatore. I primi due anni al Milan non sono andati come volevo, ma quest’ultimo sì. Ora sono più maturo, ho più fiducia e spero di ottenere grandi cose in futuro. Voglio essere un riferimento per il Milan e la Nazionale e voglio vincere un Mondiale”.