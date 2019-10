Quando torna Zapata? Gasperini predica calma: "Molto difficile con il Cagliari"

Il tecnico dell'Atalanta non vuole rischiare l'attaccante colombiano, infortunatosi a inizio ottobre: "Ma si sta allenando bene".

Infortunio agli adduttori e stop improvviso che ha mandato nel panico l' , i suoi tifosi e i fanta-allenatori. Duvan Zapata è k.o, ma per la Dea la vita va avanti e neanche troppo male, vista la larga vittoria contro l' . Per tante persone però è fondamentale e tutti non vedono l'ora di rivederlo in campo.

Sei goal in sette partite di campionato per Zapata, partito alla grande dopo una scorsa stagione da assoluto protagonista e trascinatore dell'Atalanta verso la Champions. I suoi tifosi dovranno aspettare ancora un po' però per rivederlo in campo con i bergamaschi di Gasperini.

Alla vigilia del big match contro il , Gasperini ha predicato calma riguardo Zapata, infortunatosi a inizio ottobre:

"Con il sarà molto difficile, è in via di guarigione. Sugli infortuni muscolari siamo stati fortunati, quello di Duvan è il primo caso. Bisogna stare attenti. Oggi si sta già allenando bene".

Niente da fare ovviamente per l'infrasettimanale, che potrebbe portare l'Atalanta ad allungare proprio sugli azzurri in casa di vittoria, e probabilmente neanche per il match interno contro la sorpresa del campionato, quel Cagliari vittorioso contro la Dea nell'ultimo match giocato.

Più probabile che Zapata possa tornare a disposizione, anche se non al 100%, per la decisiva gara di Champions contro il . L'ex Napoli non dovrebbe avere problemi per la gara contro la , ma il suo recupero potrebbe comunque avvenire anche direttamente per il match post sosta contro la .

Non resta che attendere buone nuove da parte del mondo Atalanta: intanto Dea con Muriel e Ilicic a guidare l'attacco dei bergamaschi per i prossimi due match. Essenziali per pensare a qualcosa in più rispetto ad un'ormai stretta qualificazione all'Europa meno importante.