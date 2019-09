Quando torna Under dall'infortunio? I tempi di recupero

L'esterno d'attacco della Roma dovrà stare fermo cinque settimane: confermata la lesione al bicipite femorale destro.

Fermatosi nel corso di un allenamento con la , Cengiz Under ha rimediato una lesione al bicipite femorale della gamba destra. Una notizia confermata dagli ultimi esami stumentali e che non farà sicuramente piacere alla . Il giocatore dovrebbe infatti tornare disponibile a metà ottobre.

INFORTUNIO UNDER

Aggregato alla propria Nazionale per i match di qualificazione a , Under si è fermato in allenamento lo scorso 4 settembre mentre preparava la sfida contro Andorra. Il giocatore della Roma ha infatti avvertito un fastidio alla gamba destra, con gli esami strumentali che hanno poi rivelato una lesione al bicipite femorale.

Una pessima notizia per Paulo Fonseca, il quale aveva puntato molto sul turco nelle prime due giornate di .

QUANDO TORNA UNDER?

Come confermato dagli ultimi accertamenti, Under sarà costretto a rimanere ai box per almeno cinque settimane. Il suo rientro in campo è dunque previsto per metà ottobre, dopo la seconda sosta per le Nazionali.

QUALI GARE SALTA UNDER?

Dopo aver preso parte sia alla prima giornata di campionato contro il che al derby contro la , Under sarà ora costretto a osservare i compagni dalla tribuna per parecchi incontri.

Visto lo stop di cinque settimane, il turco salterà sicuramente le sfide di Serie A contro , , , e . Il suo rientro dovrebbe infatti avvenire contro la il prossimo 20 ottobre.

In questo periodo Under salterà anche due gare di , ovvero quelle contro l'Istanbul Başakşehir e il Wolfsberg. Rimandata dunque la gara dell'ex contro i turchi.

TEMPI DI RECUPERO UNDER

Under dovrà restare lontano dal terreno di gioco per cinque settimane a partire dal 10 settembre, giorno in cui è stata confermata la lesione al bicipite femorale della gamba destra. Il suo rientro in campo è quindi previsto per metà ottobre.

Uno stop che condizionerà la Roma in questa prima fase di campionato, visto l'ottimo stato di forma che l'attaccante turco aveva mostrato in questo avvio di Serie A.