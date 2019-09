Roma, Under out 5 settimane: confermata la lesione al bicipite femorale

Cengiz Under dovrà restare ai box per ben cinque settimane: confermata la lesione al bicipite femorale destro per l'esterno della Roma.

Brutte notizie per la di Fonseca, che perde subito uno dei suoi giocatori più in forma: Cengiz Under ha riportato una lesione al bicipite femorale della gamba destra durante un allenamento con la propria nazionale e dovrà restare fuori dai campi di gioco per almeno cinque settimane.

L'esterno giallorosso è stato sottoposto agli esami strumentali, che hanno confermato la lesione muscolare. Lo staff medico ha stimato i tempi di recupero in cinque settimane: dunque il rientro in campo è previsto per la seconda metà di ottobre.

A breve il servizio completo.