Quando torna Alex Sandro dall'infortunio? I tempi di recupero

Alex Sandro ha riportato la lesione del legamento collaterale mediale nella finale di Coppa Italia: ritorno in campo previsto a metà luglio.

La finale di Coppa persa dalla contro il lascia in eredità a Sarri un'altra brutta notizia: l'infortunio di Alex Sandro. Il terzino brasiliano è stato fin qui titolare inamovibile sull'out sinistro della difesa bianconera ma ora sarà costretto a fermarsi per alcune settimane. Al suo posto dovrebbero alternarsi De Sciglio o il connazionale e grande amico Danilo.

INFORTUNIO ALEX SANDRO

Alex Sandro si è fatto male al ginocchio durante il secondo tempo della finale di in un contrasto con Callejon ma, dopo essere rimasto a terra qualche minuto, ha terminato regolarmente la partita risultando uno dei pochi a salvarsi nel naufragio bianconero. La mazzata però è arrivata il giorno dopo dagli esami strumentali.

" Per Alex Sandro lesione di primo grado del legamento collaterale mediale. Ha iniziato immediatamente la fisioterapia".

QUANDO TORNA ALEX SANDRO

Le condizioni di Alex Sandro verranno valutate di giorno in giorno ma lo stop del terzino brasiliano dovrebbe oscillare tra i 20 ed i 30 giorni. Molto dipenderà dalla reazione del ginocchio alle terapie. Il rientro comunque al momento è previsto a metà luglio.

QUALI GARE SALTA ALEX SANDRO

Alex Sandro salterà sicuramente almeno quattro partite di campionato: , , e Derby col . Difficile ipotizzare un suo recupero in tempo per -Juventus del 7 luglio. La speranza di Sarri è quello di riavere a disposizione il brasiliano quattro giorni dopo quando allo 'Stadium' arriverà l' per riportarlo in condizione prima del big-match contro la del 20 luglio.