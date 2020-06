La Juventus senza Alex Sandro: De Sciglio o Danilo a sinistra

Sarri perde Alex Sandro e deve trovare un'alternativa: le soluzioni più probabili sono l'inserimento di De Sciglio o Danilo a sinistra.

Pessime notizie dall'infermeria per Maurizio Sarri che oltre alla Coppa contro il ha perso anche Alex Sandro, padrone incontrastato della fascia sinistra bianconera ed ora costretto a un lungo stop.

Il terzino brasiliano della fin qui ha collezionato 33 presenze, segno di come il suo posto da titolare nel ruolo di fatto non sia mai stato messo in discussione.

Adesso però Sarri sarà costretto a cambiare e le alternative principali sono sostanzialmente due: la prima è rappresentata dall'inserimento di De Sciglio con uno tra Cuadrado e Danilo a destra, l'altra sarebbe lo spostamento di Danilo a sinistra.

De Sciglio in questa stagione ha messo insieme appena 12 presenze anche a causa di una lunga serie di infortuni muscolari, mentre l'ex City può vantare 21 presenze ma senza mai convincere del tutto fino al rigore fallito nella finale di .

Ora però Sarri e la Juventus avranno bisogno anche di loro per cercare di salvare la stagione conquistando il nono Scudetto consecutivo.

Secondo la prima diagnosi Alex Sandro dovrebbe restare ai box per una ventina di giorni saltando così almeno quattro partite: , , e il Derby col .

L'obiettivo è riaverlo a disposizione il 7 luglio contro il o al più tardi quattro giorni dopo per Juventus- . Ora però tocca a De Sciglio e Danilo.