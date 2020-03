Quando si recupera Inter-Getafe

L'andata dell'ottavo di Europa League, Inter-Getafe, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi per l'aggravarsi dell'emergenza Coronavirus.

La sfida di andata degli ottavi di finale di -, inizialmente in programma per giovedì 12 marzo, è stata rinviata dall'UEFA a data da destinarsi assieme alla partita - , viste le restrizioni di volo fra la e l' dettate dall'estendersi dell'emergenza Coronavirus in tutto il Vecchio continente.

Oltre a queste partite, anche tutte le gare di ritorno degli ottavi e i turni succesivi della massima competizione europea hanno subito la stessa sorte per l'aggravarsi della pandemia.

Nei sedicesimi di finale i nerazzurri hanno eliminato il , gli spagnoli invece hanno avuto la meglio sull' . Quando si giocherà dunque il recupero di Inter-Getafe?

QUANDO SI GIOCA INTER-GETAFE?

Ancora non è stata fissata una data precisa per il recupero di Inter-Getafe. L'UEFA, tuttavia, nella riunione straordinaria tenutasi a Nyon in data martedì 17 marzo 2020, in un comunicato ufficiale ha spiegato che una Commissione si occuperà di ridisegnare il calendario della manifestazione parallelamente all'evolversi dell'emergenza, impegnandosi a concludere il torneo entro il 30 giugno 2020 se la situazione lo permetterà, con la finale che potrebbe disputarsi giovedì 25 giugno 2020.

In questo senso si può ipotizzare che la sfida Inter-Getafe possa essere recuperata a inizio maggio, sempre che la situazione della pandemia da Covid-19 lo permetta.

INTER-GETAFE SI GIOCHERÀ?

Pochi dubbi ormai sul fatto che la partita Inter-Getafe si giocherà nonostante lo slittamento. In attesa di capire in quale data l'UEFA programmerà il recupero della partita, la sfida dovrebbe comunque tenersi a inzio maggio.

Ancora non è possibile sapere però se il match si disputerà con la presenza dei tifosi o a porte chiuse, tutto sarà legato all'evoluzione dell'emergenza sanitaria.