Ottavi Europa League: date e orari di Inter-Getafe e Siviglia-Roma

Sono stati resi noti gli orari degli ottavi di Europa League: l'Inter giocherà a Gelsenkirchen, mentre la Roma disputerà il match a Duisburg.

Tornano in campo ad agosto le squadre decise a vincere l' e fare la storia dell'annata più strana di sempre. Quasi tutti i team dovranno affrontare il ritorno degli ottavi, mentre per le italiane e , che non hanno disputato nemmeno la partita d'andata, ci sarà un match unico in .

L'Inter affronterà il in terra tedesca precisamente il 5 agosto 2020 alle ore 21 per provare a qualificarsi ai quarti di Europa League, mentre il giorno dopo, 6 agosto 2020, la Roma sfiderà il : i giallorossi, a differenza dei nerazzurri, giocheranno alle ore 18:55.

Sarà l'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen ad ospitare Inter-Getafe, mentre Siviglia-Roma si giocherà a Duisburg alla MSV Arena. In caso di passaggio del turno i nerazzurri affronteranno la vincente tra e il 10 agosto alle 21, mentre i giallorossi quella tra Wolverhampton e l'11 agosto.

Altre squadre

Se la Roma passerà il turno giocherà ancora una volta a Duisburg, avendo così la possibilità di non cambiare città. L'Inter invece dovrebbe traslocare a Dusseldorf e alla Esprit Arena per affrontare i quarti di finale, che dovranno comunque essere raggiunti contro l'ostico Getafe.

Il 5 agosto si giocheranno anche altre tre gare, tra cui quella di un con un piede e tre quarti già ai quarti di Europa League. In campo insieme alla Roma il 6 agosto diverse sfide interessanti, su tutte quella della sorpresa Wolverhampton contro l'Olympiacos.