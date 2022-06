Quando inizia la Serie C 2022/2023?

Sono state stabilite le date per il campionato di Serie C 2022/2023: la regular season prenderà il via il 28 agosto.

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming Nel corso del Consiglio Direttivo della Lega Pro che si è tenuto l'8 giugno, sono infatti state decise le date per la prossima annata. Come di consueto, ad attendere le squadre di Serie C ci sarà una stagione estremamente lunga. QUANDO INIZIA LA SERIE C 2022/23 La stagione 2022/2023 del campionato di Serie C prenderà ufficialmente il via il prossimo 28 agosto 2022. L’ultima giornata della regular season si giocherà invece il 23 aprile 2023. LE DATE DEI PLAYOFF L'articolo prosegue qui sotto Il playoff che metteranno in palio l’ultimo pass per la Serie B inizieranno una settimana dopo la fine della regular season: il 30 aprile 2023. La finale tra le due squadre rimaste in corsa si giocherà con la formula andata/ritorno, con la prima sfida in programma il 4 giugno e la seconda l’11 giugno 2023.