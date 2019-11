Leonardo gela Zidane: "Mbappé resta al PSG al 100%"

Zidane aveva rivelato di essere innamorato di Mbappé, ma Leonardo è categorico: "Non si muoverà dal PSG, valuteremo il rinnovo".

Chissa che il goal realizzato al 'Santiago Bernabeu' non abbia rafforzato il sentimento d'amore provato da Zinedine Zidane nei confronti di Kylian Mbappé, a segno in - con il goal che ha dato il via alla rimonta parigina.

Il tecnico francese aveva ammesso tutta la sua ammirazione per il classe 1998 nella conferenza stampa della vigilia, arrivando addirittura a dire di essere innamorato di lui calcisticamente parlando.

Un apprezzamento diretto che ha scatenato voci e fantasie di mercato attorno alla stella transalpina, subito smorzate dal direttore sportivo del PSG, Leonardo, intervenuto ai microfoni di 'RMC Sport'.

"Non so cosa abbia detto Zidane, non ho visto. L'unica cosa che so è che Mbappé resta qui al 100%, è un giocatore del PSG e il resto non conta. Il suo rinnovo? Vedremo".

Parole che sanno di doccia gelata per Zidane, il quale dovrà ripiegare su altri obiettivi. Sempre che da Madrid non arrivi un'offerta irrinunciabile capace di far traballare le resistenze del PSG e di far diventare realtà quello che al momento è solo il sogno di un allenatore.