Il PSG perde Icardi: guai muscolari, out col Lione

Mauro Icardi, dopo l'esordio dal 1' contro il Real Madrid, non sarà arruolabile per Lione-PSG a causa di problemi muscolari.

Niente - per Mauro Icardi. Dopo l'esordio contro lo e il debutto da titolare nel match di Champions col , l'ex capitano dell' dovrà restare ai box.

A fermare l'attaccante argentino sono problemi muscolari, che non lo rendono arruolabile per l'impegno di in programma domenica sera.

Tomas Tuchel, in conferenza stampa, analizza l'imprevisto sottolineando come Icardi sia reduce da diversi mesi di inattività a causa della diatriba vissuta coi nerazzurri.