Icardi, buona la prima da titolare: 60' di PSG-Real Madrid tra gli applausi

Il debutto dal 1' di Icardi col PSG dura un'ora: l'ex capitano dell'Inter esce tra gli applausi del 'Parco dei Principi' nel match col Real Madrid.

Niente goal, ma tanti applausi. Scivola via così il debutto da titolare di Mauro Icardi con la maglia del , che ha convinto un 'Parco dei Principi' per nulla restìo a regalare applausi all'ex capitano dell' nell'esordio stagionale in Champions contro il .

Maurito, schierato dal 1' da Tuchel nel tridente con Di Maria e Sarabia dopo il 'battesimo' di sabato con mezz'ora scarsa contro lo , si è dato da fare sgomitando e creando spazi per i compagni pur senza trovare la via della rete.

Un impegno apprezzato dai tifosi parigini, i quali hanno visto all'opera il nuovo centravanti in un match extralusso ad altissimo coefficiente di difficoltà. Tecnicamente e a livello emotivo.

Icardi promosso dal popolo francese dunque, tanto da guadagnarsi consensi sottoforma di battiti di mani al minuto 60 quando l'argentino è stato rilevato da Choupo-Moting. Buona la prima.