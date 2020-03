PSG-Borussia Dortmund 2-0: Neymar e Bernat ribaltano l'andata, tedeschi fuori

Stavolta Haaland non è protagonista, il PSG vince 2-0 a porte chiuse (ma con i tifosi fuori dallo stadio) e va ai quarti: Di Maria squalificato.

A porte chiuse, ma con centinaia di tifosi a sostenere il fuori dallo stadio (con somma soddisfazione sui social del club francese), Haaland e il sono annullati ed eliminati. Niente fans al Parco dei Principi, niente tiri per i tedeschi, eliminati con il risultato di 2-0 dopo il 2-1 della gara di andata.

Una partita deludente quella giocata dal PSG, con Sancho, Haaland e Hazard che non sono mai riusciti a mettere in difficoltà il quadratissimo club di Tuchel. Stavolta i terribili giovani non hanno stupito, subendo sconfitta ed eliminazione dalla per certi versi inaspettata.

La prestazione di Haaland non è stata di foga e conspavolezza nei propri mezzi, ma di grande incertezza, tra l'altro segnata sin da metà primo tempo da un giallo subito per fallo su Hakimi. PSG attento in attesa della prima occasione utile, sfruttata al meglio dopo 28 minuti.

Altre squadre

Angolo dalla destra, colpo di testa di Neymar in tuffo: gesto tecnico vincente, con la difesa del completamente ferma. Burki deve salvare su Cavani, mentre per Keylor Navas è solo ordinaria amministrazione.

Il portiere del Dortmund invece non può nulla neanche sul raddoppio, segnato da Bernat allo scadere del primo tempo: sinistro dopo il tocco di Sarabia e raddoppio a spezzare le gambe teutoniche prima dell'intervallo.

La ripresa non cambia le carte in tavola, che si trascina senza occasioni verso la fine. Un Dortmund ingabbiato, un PSG che gestisce senza rischiare di scoprirsi, facendo girare la palla a centrocampo e inserendo un Mbappe deciso a chiuderla.

Dall'altra parte l'unico a provarci è Brandt, le cui conclusioni terminano però sul fondo: Keylor Navas osserva senza intervenire. Nel finale rissa a bordo campo, espulso Emre Can, ammonito Di Maria, sostituito nel secondo tempo: salterà l'andata dei quarti causa diffida.

lI Dortmund, invece, non può far altro che salutare la Champions League fino al prossimo autunno: il rosso dell'ex sarà scontato nella prossima stagione.

IL TABELLINO

PSG-Borussia Dortmund 2-0

Marcatori: 28' Neymar, 46' Bernat

PSG (4-4-2): Keylor Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Di Maria (79' Kurzawa), Gueye, Paredes (92' Kouassi), Sarabia (64' Mbappè); Cavani, Neymar.

L'articolo prosegue qui sotto

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi (87' Gotze), Emre Can, Witsel (73' Reyna), Guerreiro; Sancho, Haaland, Hazard (70' Brandt)

Ammoniti: Haaland (B), Bernat (P), Hummels (B), Di Maria (P), Marquinhos (P), Neymar (P)

Espulsi: Emre Can