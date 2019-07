Il PSG aspetta Ander Herrera: sarà presentato giovedì, arriva a parametro zero

Dopo Sarabia, il PSG accoglie un altro spagnolo: il centrocampista Ander Herrera arriva a parametro zero. Sarà presentato giovedì a Parigi.

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Pablo Sarabia, il si prepara ad ufficializzare il suo secondo colpo del calciomercato estivo: in arrivo c'è un altro rinforzo a centrocampo, Ander Herrera.

Come riporta 'RMC Sport', l'accordo con il giocatore ex e Bilbao è totale. Il classe 1989 arriverà a Parigi giovedì 4 luglio per firmare con il suo nuovo club ed essere presentato ufficialmente.

Herrera ha trascorso gli ultimi 5 anni a Old Trafford, salvo poi decidere di non rinnovare il contratto con i Red Devils e andare via a zero. Con gli inglesi ha raggiunto le 189 presenze, con 20 goal all'attivo.

Il suo prossimo capitolo si chiama PSG, dove prenderà di fatto il posto del neo-juventino Adrien Rabiot a livello numerico.