PSG in ansia: Messi rischia di saltare la sfida di Champions con il Bayern

Lionel Messi potrebbe non essere tra i protagonisti della sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

E’ stata per il PSG una partita che ha lasciato dietro di sé solo cattive notizie, quella disputata mercoledì sera sul campo del Marsiglia.

La compagine parigina infatti, non solo è stata sconfitta per 2-1 ed ha quindi visto terminare il suo cammino in Coppa di Francia, ma si è ritrovata costretta anche a fare i conti con un infortunio occorso a Leo Messi.

Secondo quanto riportato infatti da ‘L’Equipe’, il fuoriclasse argentino (che ha comunque giocato tutti i 90’) ha riportato un problema muscolare alla coscia destra.

Messi salterà dunque la prossima partita i campionato in programma sabato sul campo del Monaco e soprattutto è a rischio forfait per PSG-Bayern, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League che si giocherà a Parigi il prossimo 14 febbraio.

Per la squadra francese si tratterebbe ovviamente di un’assenza pesantissima. Non solo infatti Messi è uno degli uomini forti ed più esperti della squadra, ma in questa stagione in Champions League ha già lasciato il segno con quattro goal e quattro assist in cinque partite.