Proposta di matrimonio in campo: Fella del Palermo segna e chiede la mano alla compagna

Palermo-Potenza per Giuseppe Fella sarà una partita indimenticabile. Non soltanto perché ha segnato il suo terzo goal stagionale in Serie C con la maglia dei rosanero, ma anche perché il 28enne lo ha festeggiato proponendosi in matrimonio alla sua compagna.

Minuto 51, l'attaccante ha sbloccato la situazione con un sinistro che ha battuto il portiere Marcone. Poi è corso verso la tribuna con una maglia bianca in mano, con una scritta contenente poche parole, ma significative: "Mi vuoi sposare?".

Un'esultanza certamente inusuale e altrettanto unica, sicuramente indimenticabile. Un bel modo per ricordare una partita apparentemente tutte le altre, ma non per Fella (al goal numero 45 della sua carriera in Serie C) e signora.

Doppia festa per il Palermo, che ha anche mantenuto il secondo posto in classifica, soltanto alle spalle della capolista Bari.