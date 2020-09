Problemi per il Trapani: la partita con la Casertana non inizia

La società siciliana non sarebbe riuscita a tesserare in tempo l'allenatore Biagioni e un medico sociale. Ora rischia lo 0-3 a tavolino.

Pomeriggio surreale a Trapani dove questo pomeriggio dovrebbe giocarsi la gara contro la Casertana, valida per la prima giornata del campionato di Serie C.

La squadra di casa, infatti, non è scesa in campo per il tradizionale riscaldamento e probabilmente non potrà giocare la partita.

Tutta colpa di problemi burocratici relativi al tesseramento del nuovo allenatore Oberdan Biagioni e del medico sociale. Al momento gli ispettori federali presenti al 'Provinciale' avrebbero attestato che mancherebbero le condizioni per il normale svolgimento della gara.

Il Trapani d'altronde sta vivendo una profonda crisi societaria, tanto che la squadra si è allenata per la prima volta solo ieri, a 24 ore dal debutto.

Intanto alcuni tifosi amarano si sono riuniti fuori dallo stadio per contestare l'ex proprietario del club, Fabio Petroni, ritenuto il principale responsabile dell'attuale situazione.