Problemi muscolari: De Sciglio non vola negli Stati Uniti con la Juventus

La Juventus parte alla volta degli USA per affrontare tre amichevoli di lusso: De Sciglio resta a casa, a causa di problemi fisici.

Il precampionato della Juventus entra nel vivo con lo Juventus Summer Tour 2022. La compagine bianconera affronterà negli Stati Uniti, tra il 23 ed il 31 luglio, in tre amichevoli di grande prestigio il Deportivo Guadalajara, il Barcellona ed il Real Madrid.

Del gruppo che prenderà parte alla spedizione statunitense (Las Vegas, Dallas e Los Angeles le tappe toccate dai bianconeri), non farà parte Mattia De Sciglio poiché alle prese con problemi di natura fisica.

Il difensore bianconero ha riportato nei giorni scorsi un affaticamento muscolare che non gli ha consentito di lavorare con il resto del gruppo con regolarità.

Il problema non è di quelli gravi, ma in casa Juventus si è deciso di non accelerare i tempi e di favorire un totale recupero.

Oltre a De Sciglio non prenderanno parte alla tournée americana anche Pjaca e Ramsey (che sono da considerarsi sul mercato), Filippo Ranocchia (che è in procinto di passare al Monza), Arthur, Kaio Jorge e Chiesa (alle prese ancora con infortuni) e Rabiot che ha annunciato che resterà in Italia per ragioni personali.