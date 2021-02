Probabili formazioni Verona-Juventus: gioca Bernadeschi

Verona con Tameze e Dimarco, in attacco c'è Lasagna. Juve senza Dybala e Morata, difesa a tre per Pirlo: Rabiot dal 1'.

Rilanciatasi con la vittoria contro il Crotone, la Juventus prova ad avvicinare le milanesi in classifica nell'anticipo contro il Verona . L'Hellas vuole provare a sperare ancora nell'Europa League: per farlo serviranno i tre punti contro la formazione di Pirlo.

Nella gara d'andata la Juventus e il Verona avevano pareggiato per 1-1 allo Stadium: alla rete dell'ex Favilli aveva risposto Kulusevski. Per i bianconeri ancora una gara da recuperare in Serie A, ovvero il famoso match contro il Napoli posticipato da mesi.

Juric può contare nuovamente su Dimarco, rientrato dalla squalifica, che è favorito su Lazovic a sinistra. In difesa Magnani con Günter e Lovato. Tra i pali Silvestri. A centrocampo gli interni saranno Veloso e Tameze, con Faraoni e appunto Dimarco larghi sulle fasce. Prima punta Lasagna, supportato da Barak e Zaccagni.

Pirlo deve fare i conti con la squalifica di Danilo e gli infortuni di Morata e Dybala. Kulusevski ancora una volta con Cristiano Ronaldo, in mezzo Rabiot e Bentacur, con McKennie a completare il trio. Giocano esterni nel 3-5-2 bianconero Chiesa e Bernardeschi. In porta Szczesny, coperto da Demiral, De Ligt ed Alex Sandro.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Günter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, A. Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, C. Ronaldo.