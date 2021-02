Dove vedere Verona-Juventus in tv e streaming

Juventus di scena sul campo del Verona nel 24° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e le indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

Prosegue il tentativo della Juventus di riavvicinarsi il più possibile alla vetta della classifica occupata dall'Inter: per i ragazzi di Pirlo c'è l'ostacolo Verona da aggirare nel 24esimo turno di Serie A.

Segui Verona-Juventus in diretta streaming su DAZN

I bianconeri hanno guadagnato tre punti importanti nell'ultima giornata: comodo 3-0 al Crotone nel segno di Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli ha permesso di controsorpassare Lukaku al primo posto della classifica marcatori.

Delusione tremenda invece per gli scaligeri, raggiunti sul 2-2 al 94' sul campo del Genoa: in vantaggio fino agli istanti finali, la vittoria è sfumata a causa del gran tiro di Badelj che ha piegato le mani a Silvestri.

Particolarmente equilibrato il match dell'andata giocato a Torino il 25 ottobre: Verona in vantaggio con una rete dell'ex Favilli all'ora di gioco e ripreso al 77' da una gemma del subentrante Kulusevski.

L'incrocio del 'Bentegodi' disputato nel campionato scorso vide la rimonta vincente dei veneti, mentre per trovare l'ultima affermazione juventina bisogna andare indietro fino al 30 dicembre 2017: un 1-3 con Dybala grande protagonista.

QUANDO SI GIOCA VERONA-JUVENTUS

Verona-Juventus si giocherà sabato 27 febbraio 2021 allo stadio 'Marcantonio Bentegodi' di Verona: non potranno essere presenti i tifosi in virtù delle norme di contenimento del contagio da Coronavirus. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE VERONA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La sfida tra Verona e Juventus potrà essere seguita su ogni normale smart tv attraverso l'applicazione di DAZN, scaricabile anche grazie alle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5). Chi non possiede un televisore smart può rimediare collegando l'apparecchio a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, utile per connettere la propria tv a internet. L'app di DAZN è disponibile anche per i possessori di Sky Q.

Coloro che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, potranno assistere all'incontro sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

Streaming ovviamente disponibile sempre sull'app di DAZN, usufruibile su smartphone e tablet. Da pc basterà collegarsi al sito ufficiale di DAZN e selezionare l'evento dopo aver inserito le proprie credenziali d'accesso.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-JUVENTUS

Juric ritrova Dimarco dopo la squalifica: per il giocatore di proprietà dell'Inter spazio nel terzetto difensivo davanti a Silvestri. Nessuna novità a centrocampo e in attacco: Faraoni e Lazovic esterni, Tameze e Ilic a comporre il duo di mediana. Barak e Zaccagni rifinitori alle spalle della punta Lasagna.

Pirlo senza lo squalificato Danilo: a destra dovrebbe trovare spazio Demiral, con l'inserimento del giovane Dragusin al centro in tandem con De Ligt. Rabiot verso il ritorno dal 1' dopo aver scontato il turno di squalifica, McKennie non al meglio potrebbe sedersi in panchina. In avanti possibile il rientro tra i titolari di Morata accanto a Ronaldo, panchina per Kulusevski. Tra i pali riecco Szczesny dopo lo spazio concesso a Buffon contro il Crotone.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Günter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Dragusin, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Morata, Ronaldo.