Verona-Juventus, le formazioni ufficiali: giocano Alex Sandro e Sturaro

Le formazioni ufficiali di Verona-Juve: Pirlo scioglie l'ultimo dubbio puntando su Alex Sandro e non su Dragusin, mentre Juric lancia l'ex Sturaro.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI VERONA-JUVENTUS

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Sturaro, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Verona in campo con il consueto 3-4-2-1 e la presenza in attacco di Lasagna, supportato come al solito dalla coppia Barak-Zaccagni. Difesa composta da Magnani, Gunter e Lovato, con Dimarco esterno sinistro di centrocampo. In mezzo c'è l'ex Sturaro e non Tameze.

La Juventus presenta in attacco la coppia Kulusevski-Cristiano Ronaldo. Pirlo in difesa punta sul terzetto formato da Demiral, de Ligt e Alex Sandro, lasciando dunque in panchina Dragusin. Titolari Bernardeschi e Bentancur, fuori McKennie.