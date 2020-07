Probabili formazioni Verona-Inter: Sanchez con Lukaku, dubbio Borja Valero-Eriksen

Sarà Verona-Inter a chiudere il 31° turno del campionato di Serie A. Conte punterà su Alexis Sanchez, ballottaggio tra Eriksen e Borja Valero.

Mettersi alle spalle la sconfitta patita contro il , approfittare dei ko subiti da Juventus e Lazio , ma anche rispondere all’Atalanta che è momentaneamente salita al terzo posto e portarsi a -1 dalla seconda piazza. E’ una partita che metterà in palio punti importanti, quella che questa sera vedrà l’ impegnata sul campo del .

I nerazzurri saranno chiamati a cercare il risultato pieno per dare un senso diverso al loro finale di stagione e dovranno farlo sul campo di una delle grandi rivelazioni del torneo.

Per l’occasione, Antonio Conte dovrà ancora una volta conti con diverse assenze che andranno a pesare soprattutto sulle scelte in difesa e a centrocampo. Nel reparto arretrato non ci saranno infatti Bastoni e D’Ambrosio , mentre in mediana dovrà fare a meno di Sensi e Barella , oltre che dell’esterno Moses .

Il tecnico nerazzurro dovrebbe quindi disegnare la sua squadra con l’ormai consueto 3-4-1-2 nel quale saranno Godin , De Vrij e Skriniar a comporre il terzetto difensivo davanti ad Handanovic.

A centrocampo, Candreva e Young presidieranno gli esterni, mentre al centro Gagliardini è in vantaggio sulla concorrenza per una maglia da titolare al fianco di Brozovic. Nel reparto offensivo, Eriksen rischia la panchina in favore di Borja Valero mentre Sanchez dovrebbe rivelare quel Lautaro Martinez che tanto ha deluso nelle ultime uscite. Con ogni probabilità ci sarà quindi lui per la terza volta in stagione dal 1’ al fianco di Lukaku e quella a disposizione sarà una chance importante. Il suo futuro resta infatti da scrivere ed un’ulteriore buona prova potrebbe rendere più in discesa la strada che porta alla sua permanenza a Milano.

Juric , dal canto suo, dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1 nel quale la linea difensiva davanti a Silvestri sarà composta da Rrahmani, Gunter e Kumbulla.

In mediana si rivedrà Sofyan Ambrabat , che ha smaltito il problema muscolare che l’ha costretto a saltare il e che quindi si riprenderà il suo posto da titolare inamovibile al fianco di Miguel Veloso, mentre sugli esterni saranno Faraoni e Lazovic ad agire a destra e sinistra.

In attacco, Di Carmine agirà da unica punta e a suo supporto ci saranno il rientrante Pessina e Zaccagni .

Le probabili formazioni di Verona-Inter:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Borja Valero, Young; Lukaku, Sanchez.