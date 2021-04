Probabili formazioni Torino-Roma: Borja Mayoral e Pedro titolari

Dopo l'impresa europea la Roma è di scena a Torino contro i granata, Fonseca rilancia Pedro con Borja Mayoral. Nicola ritrova Nkoulou.

La Roma, dopo aver strappato la qualificazione alla semifinale di Europa League, fa visita al Torino che cerca pesantissimi punti salvezza.

Nicola ritrova Nkoulou in difesa e conferma Milinkovic-Savic tra i pali, visto che Sirigu è ancora out. Sugli esterni Vojvoda e Ansaldi, Verdi agirà di nuovo da mezzala in un centrocampo completato da Rincon e Mandragora. Davanti la coppia Sanabria-Belotti.

Turnover invece per Fonseca che schiera di nuovo Fazio e schiera Villar a centrocampo insieme a Veretout. Bruno Peres sulla sinistra, nuova occasione per Reynolds a destra, sulla trequarti dal 1' Pedro e Carles Perez.

L'unica punta sarà Borja Mayoral, Dzeko in panchina. Riposano anche Mancini e Mkhitaryan.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Cristante, Ibanez; Reynolds, Villar, Veretout, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.