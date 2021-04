Torino-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Torino di Nicola ospita la Roma di Fonseca per la 31ª giornata di Serie A. Tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Dopo la scorpacciata di coppe europee, torna la Serie A . Allo Stadio 'Olimpico Grande Torino' Torino e Roma si sfidano nella gara valevole per la 31ª giornata di campionato.

I granata, guidati da Davide Nicola , sono reduci dal blitz in quel di Udine che ha garantito il provvisorio +5 sul terzultimo posto occupato dal Parma che significa retrocessione diretta.

Di fronte ci sarà la Roma di Paulo Fonseca , fresca di passaggio in semifinale di Europa League dopo il pareggio interno maturato contro l'Ajax , sufficiente per centrare la qualificazione.

Nella gara di andata, disputata all'Olimpico di Roma lo scorso 17 dicembre, i giallorossi si imposero per 3-1 in una gara semplicemente senza storia e griffata dalle reti di Mkhitaryan, Veretout e Lorenzo Pellegrini. Per il Toro, punto della bandiera firmato da Belotti.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Torino-Roma : dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO TORINO-ROMA

Torino-Roma , sfida della 31ª giornata di Serie A, si giocherà sul palcoscenico dello Stadio "Olimpico Grande Torino" domenica 18 aprile. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00.

Sarà Sky a trasmettere in diretta e in esclusiva il match Torino-Roma . I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire la sfida tra granata e giallorossi saranno Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Sarà possibile seguire Torino-Roma non solo in diretta tv, ma anche in streaming: gli abbonati a Sky potranno usufruire dell'applicazione gratuita SkyGo , utilizzabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Un'alternativa è rappresentata dal servizio streaming on demand di NOW . Basterà acquistare il pacchetto "Sport" e selezionare il match dal palinsesto.

Sul fronte granata confermata la titolarità di Milinkovic-Savic tra i pali, al posto di Sirigu ancora indisponibile. In difesa Bremer e Izzo insieme al rientrante Lyanco. Per restare in tema di recuperi, si dovrebbe rivedere anche Singo dal 1' con Ansaldi a presidiare la corsia opposta. In mezzo al campo Rincon e Mandragora con Verdi tra le linee. Attacco affidato al tandem Sanabria-Belotti.

Qualche cambiamento in casa Roma dopo le fatiche di coppa. In porta Pau Lopez è ok. In difesa potrebbe scalare Cristante in compagnia di Mancini e Ibanez. Sulle corsie laterali largo a Bruno Peres sulla sinistra con Karsdorp in vantaggio nel ballottaggio con Reynolds. Mediana affidata a Villa e Diawara. In attacco Borja Mayoral terminale offensivo, innescato da Pedro e Carles Perez.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.