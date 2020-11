Probabili formazioni Sassuolo-Inter: Conte fa riposare Lukaku

Sassuolo-Inter apre la nona giornata di campionato: Lukaku e Hakimi a riposo, spazio per Sanchez e Darmian. Neroverdi con Raspadori punta.

Il passo falso di San Siro contro il ha ridimensionato le ambizioni europee dell' , ad un passo dall'eliminazione in dopo aver racimolato solo due punti in quattro partite: martedì è già tempo di nuovo appuntamento da non fallire in , sul campo del Moenchengladbach, ma prima c'è il campionato con un'altra trasferta da brividi.

Nerazzurri di scena al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia per affrontare il di De Zerbi, una delle realtà migliori del nostro calcio col secondo posto in classifica a certificare l'ottimo lavoro svolto dal tecnico lombardo.

Conte, però, non può non considerare l'imminenza della sfida ai tedeschi e per questo motivo la formazione che sarà opposta al Sassuolo presenterà alcune novità importanti. Su tutte, l'esclusione di Lukaku.

Il gigante belga dovrebbe riposare dopo il tour de force che lo ha costretto agli straordinari, così come Hakimi sulla fascia destra: al loro posto rispettivamente Sanchez e Darmian.

Conferma per Vidal che, essendo stato espulso mercoledì sera, in Germania non potrà esserci; imprescindibile Barella, sulla sinistra dovrebbe rivedersi dal 1' Perisic. Assente Nainggolan, fermato da un affaticamento al soleo della gamba destra.

De Zerbi non ha ancora a disposizione Caputo, ragion per cui ad agire da punta di riferimento sarà Raspadori. Berardi, Djuricic e Boga a comporre la linea dei trequartisti alle sue spalle. Müldür potrebbe spuntarla su Ayhan e Toljan per giocare da terzino destro.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO-INTER

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Vidal, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro.