Nainggolan salta Sassuolo-Inter: affaticamento al soleo

Radja Nainggolan non sarà a disposizione di Conte per Sassuolo-Inter a causa di un affaticamento al soleo destro.

Assenza dell'ultima ora per Antonio Conte che, alla vigilia di - , perde Radja Nainggolan. Il centrocampista belga resta a Milano e non prenderà parte alla trasferta di Reggio Emilia.

A comunicare l'indisponibilità di Nainggolan è stata l'Inter sul proprio sito ufficiale nella serata di venerdì.

"Radja Nainggolan non sarà a disposizione per Sassuolo-Inter a causa di un affaticamento al soleo della gamba destra".

Fin qui non è stato un inizio di stagione particolarmente fortunato per Nainggolan, che ha collezionato appena cinque presenze tra campionato e per un totale di 45 minuti.

Il belga, fermato per qualche settimana anche dal coronavirus, insomma non è riuscito a convincere Conte che gli ha preferito molto spesso Gagliardini. Ora ecco l'infortunio e il nuovo stop.

Una notizia che rischia di mettere nei guai l'Inter soprattutto in Champions League dove nel decisivo match contro il Monchengladbach non ci sarà neppure Vidal, espulso contro il e quindi squalificato.