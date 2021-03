Probabili formazioni Sampdoria-Torino: Belotti sfida Quagliarella

La Sampdoria, in una tranquilla situazione di classifica, ospita un Torino che deve risollevarsi dalle zone caldissime.

La Sampdoria, in un momento negativo a livello di risultati, ospita un Torino più in basso in classifica ma reduce dalla fondamentale vittoria contro il Sassuolo nel recupero della 24ª giornata di Serie A.

La squadra di Claudio Ranieri arriva invece dalla sconfitta contro il Bologna per tre a uno. In generale i blucerchiati vivono un momento molto negativo, come detto, visto che nessuna formazione ha raccolto meno punti della Sampdoria in Serie A nelle ultime cinque giornate di campionato (due, come Spezia e Benevento).

Bilancio in perfetto equilibrio nelle ultime otto sfide tra Sampdoria e Torino in Serie A: quattro pareggi, due vittorie blucerchiate, due successi granata.

La Sampdoria è sempre andata a segno nelle ultime 14 gare casalinghe di Serie A contro il Torino: in questo parziale sette successi doriani, sei pareggi e una sola vittoria granata (1-4 nel novembre 2018).

Per risollevarsi Claudio Ranieri punta sull'attacco pesante formato da Keita Balde e Quagliarella, con Gabbiadini pronto però a scalzare uno dei due o eventualmente a subentrare dalla panchina. Jankto e Candreva agiranno sulle fasce, con Thorsby ed Ekdal in mediana. In difesa linea a quattro composta da Augello, Colley, Yoshida e Bereszynski.

Davide Nicola può contare ormai sulla coppia d'attacco titolare, formata da Sanabria e Belotti. A centrocampo ci sono Murru ed il rientrante Singo a tutta fascia, con Mandragora a dirigere l'orchesta a centrocampo. In difesa ormai non si tocca il trio formato da Izzo, Lyanco e Bremer.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Sanabria, Belotti.