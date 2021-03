Sampdoria-Torino, le formazioni ufficiali: Quagliarella c'è

Le formazioni ufficiali di Samp-Torino: Ranieri punta su Gabbiadini e Quagliarella in attacco. Granata con Gojak mezzala, davanti Belotti e Sanabria.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SAMPDORIA-TORINO

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Gojak, Ansaldi; Belotti, Sanabria.

Ranieri lascia Keita in panchina e si affida a Gabbiadini e Quagliarella. Candreva e Jankto sugli esterni, Thorsby ed Ekdal al centro della mediana. In difesa c'è la novità Tonelli al posto di Yoshida, in coppia con Colley; Bereszynski e Augello i terzini, Audero tra i pali.

Nicola punta ancora sul tandem Belotti-Sanabria e schiera Gojak in posizione di mezzala. Completano il centrocampo i quinti Vojvoda e Ansaldi e Rincon a coadiuvare il regista Mandragora. Izzo, Lyanco e Bremer formano il terzetto difensivo a protezione della porta di Sirigu.