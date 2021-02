Formazioni Napoli-Parma: Petagna in avanti

Dopo il successo in Coppa Italia, allo Stadio Diego Armando Maradona arriva il Parma: Demme e Cornelius titolari, non convocati Mertens e Inglese.

La vittoria contro lo Spezia in Coppa Italia ha dato nuova consapevolezza al Napoli, nel mezzo di un inverno con la sconfitta in Supercoppa Italiana e diversi k.o in Serie A. Per trovare continuità la squadra di Gattuso affronta il Parma di D'Aversa.

La squadra emiliana si trova in una difficile situazione di classifica e spera in una svolta. Per gli azzurri c'è da rispondere al tris di vittorie da parte di Milan, Inter e Juventus, che nei match di sabato hanno conquistato tre punti essenziali in chiave Scudetto.

Petagna prima punta nel Napoli, supportato da Insigne e Lozano. In mezzo centrocampo a tre con Elmas e Zielinski insieme a Demme.

Di Lorenzo e Mario Rui saranno gli esterni di difesa, davanti ad Ospina giocano Manolas e Koulibaly. Mertens è rientrato in Belgio per le cure alla caviglia, panchina per Osimhen.

Nel Parma c'è Cornelius come prima punta, supportato da Gervinho e Kucka. Neppure convocato Inglese. A centrocampo Kurtic, Brugman e Grassi.

L'ex Sepe tra i pali, la retroguardia è composta dal nuovo acquisto Conti, Pezzella, Osorio e Gagliolo. Bruno Alves infortunato.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.