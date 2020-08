Probabili formazioni Napoli-Lazio: Immobile a caccia di record

Al San Paolo è la serata dell'attaccante biancoceleste: dopo aver festeggiato la Scarpa d'Oro, con un goal potrebbe eguagliare il primato di Higuain.

A caccia di record storici nella sua città. Dopo aver celebrato la Scarpa d'Oro - dopo il riposo di Cristiano Ronaldo, che non giocherà contro la - Ciro Immobile ha tutto nelle proprie mani. Compreso il record di goal in , da celebrare nella propria città.

- è la partita di Immobile, che può agganciare Higuain a quota 36 reti in una stagione. Il Pipita ce l'aveva fatta col Napoli nel 2016, Immobile è a un goal dall'eguagliarlo e a due dal superarlo con la Lazio. Contro il Napoli. Per un napoletano come lui, una notte speciale.

La squadra di Inzaghi si gioca anche il secondo posto, in realtà. Con una vittoria e un pareggio tra e , sarebbe fatta. In tutti gli altri casi no. Anche per agguantare il terzo servirà una vittoria, oppure un pareggio, sperando in buone notizie da Milano, come la vittoria dell'Inter.

Tutto da vedere. La Lazio, comunque, se la gioca con i migliori a disposizione: davanti con Immobile ci sarà Correa, out Caicedo. Fuori anche Lulic, sostituito da Marusic, con Lazzari a destra. Parolo prende il posto di Leiva in mezzo. In difesa Patric e Luiz Felipe con Acerbi.

Il Napoli di Gattuso risponde col solito 4-3-3, davanti il tridente che ha segnato un decennio all'ultima apparizione insieme in A. In mezzo Lobotka tra Fabian e Zielinski, mentre in difesa Manolas recupera e gioca titolare. Tra i pali Ospina.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-LAZIO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.