Probabili formazioni Juventus-Porto: rientrano Arthur e Bonucci

Notte decisiva per la Juventus, che contro il Porto si gioca la qualificazione ai quarti di finale della Champions League. Pirlo ritrova Arthur.

"Come una finale". Pirlo alla vigilia della gara è stato chiaro: la Juventus, chiamata a ribaltare il 2-1 dell'andata, si gioca tutto contro il Porto.

Per qualificarsi ai quarti di finale della Champions League i bianconeri devono vincere 1-0 o con due goal di scarto. Impresa difficile ma non impossibile, a patto che la Juventus scenda in campo con un'attenzione diversa rispetto a quella di Oporto.

Per l'occasione il tecnico ritrova giocatori importanti: al centro della difesa infatti si rivedrà Bonucci accanto a Demiral, favorito su Chiellini. Sulla destra Cuadrado sostituirà lo squalificato Danilo.

Importantissimo il recupero di Arthur a centrocampo. Il brasiliano non è ancora al meglio ma, considerata l'assenza di Bentancur, Pirlo gli chiederà di stringere i denti. Accanto a lui fiducia a Rabiot dopo lo splendido goal realizzato contro la Lazio.

Qualche dubbio in più sulle fasce dove l'unico sicuro del posto è Chiesa, che agirà a sinistra. Sulla destra invece si giocano una maglia McKennie, Bernardeschi e Kulusevski col primo leggermente favorito. Davanti ovviamente rientra Cristiano Ronaldo che farà coppia con Morata.

Sergio ConceIçao dal canto suo deve fare i conti con le non perfette condizioni fisiche di Pepe e Corona, ma entrambi alla fine dovrebbero essere della partita. Possibile uno schieramento più prudente col solo Marega in attacco e l'inserimento di Diaz al posto di Taremi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-PORTO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

PORTO (4-5-1): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Otavio, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega.