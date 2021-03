Juventus-Porto, le formazioni ufficiali: Bonucci e Arthur dal 1'

Le formazioni ufficiali di Juve-Porto: Bonucci torna tra i titolari in difesa con Demiral, Ronaldo e Morata in attacco. Portoghesi guidati da Marega.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-PORTO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, Ramsey; Ronaldo, Morata.

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Oliveira, Uribe, Otavio; Marega, Taremi.

Dopo la sconfitta in terra lusitana, la Juventus scende in campo all'Allianz Stadium per provare a ribaltare il punteggio e qualificarsi ai quarti di Champions League. Si parte dal 2-1 dell'andata in favore del Porto, deciso a compiere l'impresa.

Pirlo sceglie Morata al fianco di Cristiano Ronaldo, con Rabiot ed Arthur in mezzo. Panchina per McKennie, Ramsey sulla fascia alla pari di Chiesa. In porta c'è Szczesny, difeso da Cuadrado, Demiral, Bonucci ed Alex Sandro. Panchina per i recuperati Chiellini e De Ligt.

Conceiçao punta su Marega e Taremi in attacco. Centrocampo a quattro in cui Corona e Otavio sono gli esterni, mentre in mezzo spazio per Oliveira e Uribe. Tra i pali c'è Marchesin, la retroguardia è composta da Manafà, Mbemba, Pepe e Zaidu.