Probabili formazioni Juventus-Cagliari: De Ligt torna ed è subito titolare

I bianconeri a caccia dei tre punti con Morata e CR7 in avanti. Dubbi a centrocampo e in porta. Cagliari con Zappa che avanza sulla trequarti.

L'ennesimo pareggio, l'ennesima pausa, l'ennesima ripartenza. La di Andrea Pirlo ospita il nell'anticipo del sabato sera dell'ottava giornata di . Obiettivo i tre punti, quelli sfumati in extremis contro la , quelli mancati anche contro , e : quattro pari, tre vittorie. Tendenza da invertire.

L'avversario si preannuncia ostico, perché i sardi di Di Francesco hanno una produzione media di due goal a partita. Soltanto dalla settima posizione in su ci sono attacchi più prolifici. Joao Pedro e compagni sono all'undicesimo posto, con 10 punti. Colpa soprattutto di una difesa che finora ha concesso 15 reti. Punto debole.

Le difficoltà per il Cagliari aumenteranno nella trasferta di a causa dell'emergenza in difesa: fuori Ceppitelli da tempo, fuori anche Godin causa Covid-19, più Nahitan Nandez, in quarantena. Out anche Lykogiannis. Di Francesco rispolvera l'ipotesi Pisacane terzino, avanzando Zappa nei tre dietro la punta.

La coppia centrale davanti a Cragno sarà composta da Klavan e Walukiewicz, con Tripaldelli che chiede spazio a sinistra. Marin e Rog in mediana, con Joao Pedro a supporto di Simeone e uno tra Sottil e Ounas a chiudere il trio insieme al sopracitato Zappa.

La lista degli assenti in casa Juventus è decisamente più corta e fa tirare un sospiro di sollievo ad Andrea Pirlo. Perché per un Bonucci che rimane fuori (almeno un'altra decina di giorni) e un Chiellini che non trova continuità, c'è anche un Matthijs De Ligt che ritorna titolare dopo 106 giorni. Prima convocazione dell'anno e primi minuti, al centro insieme a Demiral, con Cuadrado e Danilo a presidiare le corsie, col rientrante Alex Sandro in panchina. Convocato anche il giovane Dragusin.

La linea di difesa è una certezza, così come la coppia d'attacco: Morata, in un momento d'oro, fa coppia con Cristiano Ronaldo. A centrocampo i dubbi maggiori: Rabiot sembra l'unico certo del posto. Chiesa più di Bernardeschi a sinistra, McKennie più di Kulusevski a destra, ma lo svedese può anche scalzare Arthur, riportando l'ex in mezzo al campo. Interrogativo anche tra i pali: al momento Szczesny più di Buffon.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-CAGLIARI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.