Probabili formazioni Inter-Napoli: Sanchez scalza Lautaro

Penultimo turno di Serie A con il big match Inter-Napoli: Sanchez pronto a tornare titolare, Eriksen in ballottaggio. Politano sfida il suo passato.

Una partita che non ha più molto da dire, alla luce del verdetto che l'ultima giornata di campionato ci ha offerto: la si è confermata campione d' per la nona volta consecutiva, annullando le residue speranze di rimonta dell' che per strada ha lasciato troppi punti preziosi. Il , al contempo, è certo da tempo della partecipazione alla prossima , dolce conseguenza della conquista della .

Proprio in Coppa Italia è andato in scena il doppio confronto tra queste due squadre in semifinale: successo azzurro di misura all'andata (goal decisivo di Fabian), 1-1 al ritorno del 'San Paolo' con Mertens a rispondere all'iniziale vantaggio di Eriksen.

Considerando la gara d'andata disputata il 6 gennaio e conclusasi con la netta affermazione nerazzurra (1-3), questo è il quarto incrocio stagionale tra Inter e Napoli: gli uomini di Conte hanno l'obbligo di provare a blindare il secondo posto, quelli di Gattuso devono cercare di concludere il torneo nel migliore dei modi per affacciarsi alla vetrina della Champions (l'8 agosto la sfida col ) con rigenerato ottimismo.

Tra i padroni di casa c'è il solito ballottaggio sulla trequarti: Borja Valero (elogiato pubblicamente da Conte dopo la rotonda vittoria ottenuta sul campo del ) sembra in leggero vantaggio su Eriksen. Novità sostanziosa in attacco: Sanchez dovrebbe tornare dal primo minuto in coppia con Lukaku, spedendo così in panchina Lautaro che a Genova non ha brillato per l'ennesima volta nella ripresa post-lockdown.

Candreva e Young saranno i due esterni, Barella ok (al posto dello squalificato Gagliardini) dopo aver scontato il turno di squalifica. Recuperato De Vrij in difesa: accanto all'olandese agiranno D'Ambrosio e Bastoni.

Gattuso dovrebbe lanciare l'ex Politano dal 1': solito ballottaggio serrato con Callejon che però sembra destinato alla panchina. Mertens è squalificato: al suo posto ci sarà Milik. Elmas favorito su Allan per il ruolo di mezzala. Tra i pali Ospina.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-NAPOLI:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Sanchez, Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.