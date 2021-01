Probabili formazioni Inter-Juventus: Chiesa recupera, Vidal titolare

Il Derby d'Italia è il posticipo domenicale della diciottesima giornata di Serie A: Pirlo rilancia Chiellini e recupera Chiesa, Conte con l'ex Vidal.

La lunga attesa è finita. Oggi è il giorno del Derby d' : l ' , allenata dal grande ex Antonio Conte, ospita la nel posticipo della diciottesima giornata di .

I nerazzurri, che hanno raccolto solo un punto nelle ultime due partite di campionato, vogliono tornare vincere per mettere pressione al che sarà impegnato lunedì a e sperano di spedire la Juventus a -7, seppure con una gara da recuperare.

I bianconeri invece cercano il bis a 'San Siro' dopo la bella vittoria ottenuta proprio contro il Milan e vogliono accorciare sulla stessa Inter, scavalcando la al terzo posto.

Altre squadre

Conte può contare sull'intera rosa ad eccezione di D'Ambrosio, recuperato anche Sensi che partirà dalla panchina: a centrocampo infatti torna Brozovic in regia, accanto a lui Barella e l'altro ex Vidal che cerca ancora il primo goal in campionato.

Davanti ad Handanovic la difesa titolare composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Hakimi e Young agiranno sulle fasce, davanti ovviamente la coppia Lautaro-Lukaku.

Qualche dubbio in più per Pirlo che recupera Chiesa e McKennie, ma il secondo dovrebbe partire dalla panchina. L'ex viola invece giocherà sulla destra a centrocampo con Ramsey dall'altra parte. In mezzo Rabiot farà coppia con Bentancur.

In porta, dopo il turno di riposo in , rientra Szczesny. La novità è in difesa dove capitan Chiellini torna titolare in campionato accanto a Bonucci. Ancora out De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro: i due terzini saranno Danilo e Frabotta.

Scelte obbligate in attacco con Morata e Cristiano Ronaldo. Kulusevski parte dalla panchina, indisponibile Dybala.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.