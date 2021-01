DIRETTA: Milan-Juventus 0-0, risultato e commento LIVE!

MILAN-JUVENTUS: CURIOSITÀ

- Dopo il 4-2 dello scorso luglio, il potrebbe vincere due partite di fila in contro la per la prima volta dal 2010, quando sulla panchina rossonera c'era Leonardo.

- Il 41% delle vittorie del Milan negli anni 2000 in Serie A è arrivata con Andrea Pirlo in campo (167 su 407). Inoltre, da ex contro i rossoneri ha ottenuto cinque successi in sette precedenti in Serie A (1 pareggio, 1 sconfitta).

- Dopo il 4-0 al Tardini contro il , la Juventus potrebbe tenere la porta inviolata per due trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal settembre 2019, nelle prime due gare esterne di Maurizio Sarri.

- Contro il , Rafael Leão è diventato il il secondo straniero più giovane a raggiungere 10 goal con il Milan in Serie A (21 anni, 207 giorni) dopo Alexandre Pato (19 anni, 19 giorni) - il portoghese ha preso parte a sette reti in questo campionato in 11 match (quattro centri, tre assist), eguagliando il bottino della scorsa stagione con 20 presenze in meno.

- Il 64% dei gol dell’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo in questa Serie A è stato segnato in trasferta (9 su 14): è la sua percentuale più alta in una singola stagione da quando milita nei cinque maggiori campionati europei.

- Paulo Dybala ha segnato sette reti in 11 sfide di Serie A contro il Milan, anche se non ha mai trovato il goal a San Siro contro i rossoneri con la maglia della Juventus.