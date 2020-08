Probabili formazioni Inter-Getafe: altra esclusione per Eriksen e Skriniar

Ottavo di finale di Europa League in gara secca tra Inter e Getafe: Conte sembra intenzionato a confermare la formazione che ha battuto l'Atalanta.

Tutto in una notte. Non c'è slogan migliore per presentare la gara che l' andrà ad affrontare stasera contro l'ostico , avversario da superare per accedere alla Final Eight di e candidarsi prepotentemente per la vittoria della coppa.

Marcia d'avvicinamento resa infuocata dalle dichiarazioni al vetriolo di Antonio Conte nella pancia del 'Gewiss Stadium' di Bergamo: attacco diretto alla società, accusata di aver offerto scarsa protezione a lui e ai giocatori, e via alle ipotesi di separazione al termine della stagione.

Nella conferenza stampa di ieri, il tecnico salentino ha provato a spostare l'attenzione sull'impegno che attende i suoi ragazzi: prima dell'io viene il noi, unica strada per arrivare al successo e dare un calcio deciso alle critiche provenienti dall'esterno.

"Non conta se l'Europa League è importante per me, lo è per tutti noi. Soprattutto per l'Inter. Parliamo del noi e non dell'io. Non sappiamo dove arriveremo, l'importante sarà non avere rimpianti alla fine".

Chiaro tentativo di stemperare gli animi, di fare da pompiere per spegnere un incendio da lui stesso innescato: testa solo ed esclusivamente all'Europa League, il futuro sarà discusso a bocce ferme e ci sarà tempo per farlo.

Intanto Conte pensa di confermare in toto l'undici titolare che ha ben figurato contro l' , battendola a domicilio: altra esclusione in arrivo quindi per Eriksen, alla luce della volontà di continuare ad insistere con il 3-5-2 che il danese non ha ancora assimilato.

L'unico dubbio riguarda la fascia destra, dove comunque D'Ambrosio dovrebbe spuntarla nuovamente su Candreva. Per quanto riguarda la difesa, nuova panchina per Skriniar: Godin sembra averlo superato nelle gerarchie interne.

Getafe con un solido 4-4-2: davanti spazio all'esperienza di Mata e, soprattutto, del 38enne Molina, capitano e leader di una squadra che fa dell'aggressività il suo marchio di fabbrica.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-GETAFE

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

GETAFE (4-4-2): Soria; Damian Suarez, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Mata, Molina.