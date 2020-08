Conte prima di Inter-Getafe: "Avversario duro, ma vincere aiuta a vincere"

Dopo aver chiuso il campionato al secondo posto, l' adesso passa all' , che potrebbe rappresentare un grande obiettivo stagionale. Antonio Conte oggi ha parlato alla vigilia della partita contro il , che si giocherà mercoledì.

"Sentiamo la giusta pressione, quella che avevamo anche in campionato per finire la stagione nel migliore dei modi. E infatti le ultime tre partite con , e ci hanno permesso di crescere molto. Sono contento di questo e spero che domani ci possa essere un ulteriore step di crescita. Non è impotante se questa competizione sia importante per me o per qualcun'altro, è importante per l'Inter. Dobbiamo pensare sempre al 'noi'."