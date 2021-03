Inter-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter sfida l'Atalanta nel 26° turno di Serie A per continuare la fuga in vetta: tutto sulle formazioni e le info su diretta tv e streaming.

INTER-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Atalanta

Inter-Atalanta Data: 8 marzo 2021

8 marzo 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport (numero 251 del satellite), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre)

Streaming: Sky Go, Now TV

Il vantaggio dell'Inter capolista sul primo diretto inseguitore (che è il Milan) è aumentato a 6 punti: i ragazzi di Conte continuano a macinare vittorie (sono sei quelle consecutive) e si apprestano ad ospitare l'Atalanta nel match valido per la 26esima giornata di Serie A.

Sono esattamente dieci i punti che separano i milanesi (59) dai bergamaschi (49) in classifica: 'Dea' attualmente al quarto posto con gli stessi punti della Juventus, che però deve ancora recuperare la gara col Napoli (calcio d'inizio il prossimo 17 marzo).

Il 'Biscione' ha giocato giovedì sera e ha vinto sul campo di un coriaceo Parma: decisiva la doppietta messa a segno da un rinato Alexis Sanchez, il goal di Hernani per i padroni di casa ha contribuito, quantomeno, a mettere un po' di pepe sul finale.

Turno infrasettimanale positivo anche per gli uomini allenati da Gasperini, vittoriosi in scioltezza contro il Crotone: 5-1 maturato nella ripresa, dopo che la prima frazione si era conclusa in equilibrio sull'1-1.

1-1 che poi è il risultato finale della gara d'andata giocata l'8 novembre: al vantaggio ospite firmato da Lautaro aveva risposto Miranchuk, in rete all'esordio nel massimo campionato italiano.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Inter-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-ATALANTA

Inter-Atalanta si giocherà lunedì 8 marzo 2021 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano, a porte rigorosamente chiuse in ottemperanza alle norme emanate dal Governo in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

Inter-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La sfida tra Inter e Atalanta sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile attraverso l'app scaricabile su dispositivi come tablet, pc e smartphone.

In alternativa potrete ricorrere alla piattaforma Now TV, utile per assistere alla programmazione di Sky: basterà acquistare uno dei pacchetti dedicati per avviare la visione dell'evento.

Su Goal sarà possibile rimanere costantemente informati su Inter-Atalanta attraverso la consueta diretta testuale che vi terrà compagnia a partire dall'annuncio delle due formazioni, con tanto di racconto in tempo reale delle azioni più importanti della partita.

Nell'Inter l'unica novità di formazione rispetto alla trasferta di Parma dovrebbe essere rappresentata dal ritorno tra i titolari di Lautaro Martinez al posto di Sanchez, arma da sfruttare a gara in corso per Conte. Altro gettone dal 1' per Eriksen.

Tra gli ospiti dovrebbero esserci i rientri dal 1' di Gollini, Toloi, De Roon e Duvan Zapata, quest'ultimo reduce da un problema fisico e in ballottaggio con Ilicic. Sembra invece intoccabile Muriel, ultimamente in forma devastante. Pessina torna sulla trequarti dopo aver giocato a centrocampo, sulle fasce conferme per Maehle e Gosens. Escono dall'infermeria Kovalenko e Lammers.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata.