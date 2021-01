Probabili formazioni Crotone-Benevento: Lapadula in attacco

Il Benevento, rivelazione di questo inizio stagione, vuole tornare a vincere contro il Crotone. I calabresi cercano punti salvezza.

Nonostante una posizione di classifica attualmente molto diversa, - resta una sfida che mette in palio pesanti punti per la salvezza.

I sanniti, reduci dalla pesante sconfitta casalinga contro l' , occupano l'undicesimo posto con 21 punti dopo 17 partite. I punti del Crotone, ultimo in classifica, invece sono solo 9 frutto di due vittorie e tre pareggi.

Nei sei precedenti tra Crotone e Benevento tra e Serie B ha sempre vinto la squadra di casa. Il risultato aggregato tra le due squadre in queste due competizioni è di 8-8.

Tra le squadre contro cui il Crotone ha sempre tenuto la porta inviolata in casa tra Serie A e B, il Benevento è quella che ha affrontato più volte in match interni (tre).

Stroppa schiera di nuovo Riviere con Messias, Simy quindi parte dalla panchina. La regia è affidata al giovane Zanellato, a segno a 'San Siro' contro l' . Rispoli e Pedro Pereira saranno i due esterni, vista la squalifica di Reca. In difesa c'è Luperto, preferito a Cuomo.

Pippo Inzaghi conferma Lapadula in attacco, alle sue spalle agiranno Roberto Insigne e Sau. Ionita prende il posto di Schiattarella, fermato dal coronavirus in settimana. In difesa ancora Tuia con Glik, anche se Caldirola è recuperato e va in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE-BENEVENTO

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Eduardo Henrique, Zanellato, Vulic, P. Pereira; Messias, Riviere.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Ionita, Improta; R. Insigne, Sau; Lapadula.