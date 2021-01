Probabili formazioni Benevento-Atalanta: Pessina confermato

Nel Benevento, sorpresa del torneo, Insigne e Lapadula dal 1', con Zapata e Ilicic dall'altra parte: nuovamente fuori Gomez.

Alla pari di Sassulo e , il è la grande sorpresa della . Rispetto alla scorsa stagione nella massima serie è cambiato tutto per i giallorossi, ora nella parte sinistra della classifica. Di fronte però un' nuovamente devastante.

In virtù delle sconfitte di e , la squadra di Gasperini si è avvicinata in classifica ai club meneghini, decisa a mettere paura ad entrambe in attesa delle loro gare. In più per i nerazzurri anche il match contro l' da recuperare per continuare a sognare.

Inzaghi sceglie Lapadula come prima punta, supportato da Caprari e Insigne. Parte dalla panchina Sau. In mezzo c'è Ionita con Schiattarella ed Hetemaj, mentre tra i pali come di consueto Montipò. Retroguardia composta da Improta, Glik, Barba e Foulon. Non convocato Tuia.

L'Atalanta, ancora senza Gomez, conferma Pessina alle spalle di Ilicic e Zapata. De Roon e Freuler sono gli interni, con Gosens ed Hateboer (favorito sul nuovo acquisti Maehle) come di consueto larghi sulle fasce. In porta Gollini sarà difeso da Toloi, Romero e Djimsiti. Panchina per Palomino. Malinovskyi e Miranchuk fuori.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.