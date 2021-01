Benevento-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Benevento ospita l'Atalanta nell'anticipo della 17ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BENEVENTO-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 9 gennaio 2021

9 gennaio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Benevento di Pippo Inzaghi, grande rivelazione finora del campionato di , sfida in casa l'Atalanta di Gian Piero Gasperini nell'anticipo della 17ª giornata. I sanniti sono decimi in classifica con 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, i bergamaschi invece si trovano in 7ª posizione a quota 28, con un cammino di 8 successi, 4 pareggi e 3 k.o.

L'unico precedente giocato in casa nel massimo campionato il 18 aprile 2018, aveva visto la Dea trionfatrice per 3-0 con reti di Freuler, Barrow e del Papu Gómez, quest'ultimo ormai destinato a lasciare la società nerazzurra nel mese di gennaio dopo la rottura con il tecnico Gasperini.

Il Benevento viene da 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 gare di campionato, l'Atalanta invece ha riportato 3 vittorie e un pareggio nelle precedenti 4 giornate.

Altre squadre

Gianluca Caprari è il miglior realizzatore della squadra giallorossa con 4 goal, mentre Luis Muriel è il bomber dei nerazzurri con 9 centri stagionali in Serie A. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BENEVENTO-ATALANTA

Benevento-Atalanta si disputerà il pomeriggio di sabato 9 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 3ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

L'anticipo Benenvento-Atalanta sarà trasmesso in diretta tv da Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Sarà possibile seguire la sfida Benenvento-Atalanta anche in diretta , mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà preoccuparsi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo, invece, sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Un'altra possibilità è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere vari eventi sportivi, fra cui le gare della Serie A, previo acquisto di uno dei pacchetti proposti.

offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguireanche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti della gara.

Pippo Inzaghi si affiderà al consueto 4-3-2-1. Davanti il peso dell'attacco ricadrà sulle spalle del centravanti Lapadula, supportato sulla trequarti da Roberto Insigne e Caprari, quest'ultimo in vantaggio su Sau. A centrocampo la regia sarà affidata a Schiattarella, con Hetemaj e Ionita mezzali. Davanti al portiere Montipò, vista l'assenza per infortunio di Letizia, Improta è favorito su Maggio nel ruolo di terzino destro, con Barba a sinistra (anche Caldirola è out dopo l'operazione al menisco) e in mezzo la coppia Glik-Tuia.

L'articolo prosegue qui sotto

Gasperini si affiderà davanti al colombiano Zapata, in vantaggio sul connazionale Muriel. Il centravanti sarà supportato sulla trequarti da Pessina in coppia con Ilicic, quest'ultimo favorito su Malinovskyi. A centrocampo De Roon e Freuler saranno i due interni, mentre Hateboer e Gosens presidieranno le due fasce. In porta giocherà Gollini. Palomino guiderà infine la difesa a tre, con Toloi e Djimsiti a completare il reparto.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; D. Zapata.