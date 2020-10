Probabili formazioni Barcellona-Real Madrid: Benzema guida i Blancos al Camp Nou

In Catalogna si affrontano due squadre alla ricerca di punti preziosi: Zidane sente la panchina scottare, Koeman cerca la fiducia dei suoi.

Un Clàsico è per sempre. Anche se non ha più lo smalto di qualche anno fa. Anche se la sensazione che Leo Messi possa dire addio, inevitabilmente, scuote le anime del . Anche se il Real Madrid è un misto tra un ciclo che finisce e uno che inizia. Eppure, è sempre un Clàsico. E in quanto tale, destinato a scrivere un'altra pagina della storia della rivalità regina di .

Si gioca al Camp Nou. Sarà l'ultima volta per Messi in casa contro il Real Madrid nella e anche in generale, salvo incroci nelle coppe. Insieme a lui, a guidare l'attacco, il suo erede Ansu Fati, colui che secondo tutti è destinato a raccogliere lo scettro del leader una volta che la pulce lo lascerà. Magari ridando vita a una nuova sfida nella sfida con Vinicius Junior, la 'next big thing' del Real.

Un Clàsico tra l'ieri e l'oggi: tra Ramos e Piqué, colonne eterne, tra Messi e Modric, due Palloni d'Oro, tra Benzema e Griezmann, connazionali con presenti ben diversi, tra Ansu Fati e Vinicius, le stelle del futuro. Un Clàsico che per Zidane conta molto, visto che la panchina del , come sempre, scotta. Mentre Koeman cerca di costruirsi la fiducia del gruppo dopo i passi falsi con e in campionato.

L'olandese si affida come sempre al 4-2-3-1, con Griezmann, Messi, Ansu Fati e Coutinho a occupare le quattro posizioni in avanti, con possibilità di intercambiarsi e non dare punti di riferimento. A centrocampo De Jong con Busquets, con Pjanic in panchina. Difesa a quattro con Sergi Roberto, Piqué, Lenglet e Jordi Alba. Ancora assente Ter Stegen, spazio a Neto in porta.

Il Real Madrid, reduce da due sconfitte filate in casa contro Cadice e , risponde con il 4-3-3, senza terzini destri di ruolo: Carvajal e Odriozola sono ai box, si adatta Nacho. Mendy a sinistra più di Marcelo, Ramos dovrebbe invece recuperare ed essere al centro della difesa con Varane. Modric, Casemiro e Kroos trio di centrocampo, Vinicius e Asensio ai lati dell'unica punta Benzema.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BARCELLONA-REAL MADRID

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Fati, Messi, Coutinho; Griezmann.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Asensio.