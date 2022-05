Pro Vercelli-Juventus Under 23 dove vederla: Sky, Rai, Eleven Sports o OneFootball? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PRO VERCELLI-JUVENTUS UNDER 23: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Pro Vercelli-Juventus Under 23

Data: 4 maggio 2022

Orario: 20.30

Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (251)

Streaming: Eleven Sports, OneFootball

La Juventus Under 23 fa il suo esordio nei playoff di Serie C. I giovani bianconeri sfideranno la Pro Vercelli in un derby tutto piemontese, una gara secca nella quale chi vince approda al primo turno della fase nazionale e chi esce sconfitto sarà eliminato.

Sarà la seconda partita per la Juve, che nel primo turno ha rimediato uno 0-0 con il Piacenza; stesso risultato per la Pro Vercelli contro la Pergolettese.

Alla fine della regular season del girone A i bianconeri avevano 54 punti, uno meno della Pro, settima.

Qui potete trovare tutte le informazioni sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO PRO VERCELLI-JUVENTUS UNDER 23

La partita tra Pro Vercelli e Juventus Under 23 si giocherà il 4 maggio 2022. alle ore 20.30 allo stadio Silvio Piola di Vercelli.

DOVE VEDERE PRO VERCELLI-JUVENTUS UNDER 23 IN TV

Come tutto il resto del programma, anche il match tra Pro Vercelli e Juventus Under 23 sarà trasmesso da Eleven Sports: la partita sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di Eleven Sports su smart tv. Sarà necessario avere un abbonamento sottoscritto.

Gli abbonati Sky potranno seguire il match sul canale 251 del decoder.

PRO VERCELLI-JUVENTUS UNDNER 23 IN DIRETTA STREAMING

Eleven Sports è anche disponibile via app su smartphone e tablet o collegandosi al sito da pc: così sarà possibile vedere la partita in streaming.

L'articolo prosegue qui sotto

Il match Pro Vercelli-Juventus Under 23 sarà disponibile su SkyGo per gli abbonati a Sky, sempre scaricando l'app, oppure attraverso l'app OneFootball in pay-per-view.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI-JUVENTUS UNDER 23

PRO VERCELLI (3-4-3): Rizzo; Auriletto, Masi, Cristini; Iezzi, Louati, Vitale, Crialese; Della Morte, Comi, Panico.

JUVENTUS UNDER 23 (4-2-3-1): Israel; Leo, De Winter, Poli, Anzolin; Zuelli, Leone; Soulé, Miretti, Compagnon; Da Graca.