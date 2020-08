L'appello del Presidente dell'Argentina a Messi: "Torna al Newell's"

Alberto Fernández ha invitato Leo Messi a tornare a giocare in Argentina: "Dacci la gioia di vederti terminare qui la carriera".

Il futuro di Lionel Messi sembra ormai essere circoscritto tra , Manchester ed eventualmente Parigi. Anche se Alberto Fernández, Presidente dell’ in persona, gli ha chiesto di tornare in Argentina per chiudere la carriera.

Sabato sera il capo di stato è stato intervistato a ‘Sobredosis de TV’ su C5N, rete nazionale argentina. I conduttori gli hanno chiesto che cosa direbbe a Messi in questo momento per quanto riguarda il futuro. Lui gli ha caldeggiato un ritorno in patria.

“Gli direi: sei nel cuore di tutto noi e non possiamo vederti giocare nella nostra terra. Dacci la gioia di vederti terminare la tua carriera nel Newell’s Old Boys, che è il tuo club, come alcune volte spero che Bielsa torni al Newell’s”.

Ora sta a Messi prendere una decisione, posto che il Newell’s riesca ad acquistarlo dal Barcellona. I tifosi del club di Rosario sono già scesi in piazza per convincerlo.