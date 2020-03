La Premier League ha deciso: stop alle strette di mano prima delle partite

Le squadre del massimo campionato inglese scenderanno in campo regolarmente e sfileranno, senza però avere contatti tra le mani.

La Premier League dice stop alle strette di mano prima delle partite a causa del Coronavirus. Una "proposta" che era già stata lanciata da Steve Bruce, allenatore del , che è ora diventata ufficiale.

Con un comunicato, la lega ha spiegato che i giocatori manterranno comunque lo stesso protocollo al momento dell'ingresso in campo: i giocatori passeranno l'uno davanti all'altro, ma senza contatto fisico.

“I giocatori e gli arbitri della Premier League da questo weekend in avanti, fino a nuovo avviso su consiglio medico, non si stringeranno la mano. […] Club e arbitri manterranno comunque lo stesso protocollo di ‘walk-out’ prima di ogni partita. […] I giocatori passeranno l’uno di fronte all’altro ma senza stringersi la mano”.

Un episodio simile si è già verificato anche in Serie B, con i giocatori di e che si sono "salutati" soltanto con uno sguardo. Lucien Favre, invece, allenatore del , aveva proposto il saluto con il pugno. In Premier, per ora, hanno altre idee.