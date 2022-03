Postumi del Covid: lieve miocardite per Gabriele Gori del Cosenza

Slitta il rientro di Gabriele Gori, giovane attaccante di proprietà della Fiorentina ma in prestito al Cosenza. Appena guarito dal Covid, il giocatore della squadra calabrese deve nuovamente fermarsi a causa di una lieve miocardite.

A comunicarlo è lo stesso Cosenza tramite un comunicato ufficiale.

"La Società Cosenza Calcio informa che al tesserato Gabriele Gori, fermato in seguito all’esito degli esami specifici previsti dopo la negativizzazione da Covid 19, è stata confermata una lieve miocardite che lo rende indisponibile".

Gori, classe 1993, in stagione ha fin qui collezionato 18 presenze condite da 5 goal ma non gioca una partita dal 18 dicembre e per rivederlo in campo bisognerà aspettare ancora.

"Il calciatore è sottoposto ad esami strumentali periodici finalizzati a monitorarne le condizioni in attesa di un esito positivo e, dunque, sarà indisponibile ancora per alcune settimane".